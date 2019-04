Lara Fabian : Soirée en tête à tête avec son mari, le sourire après les larmes

Bouleversée par la mort de sa maman Maria Luisa Serio, survenue en mars dernier, Lara Fabian a été touchée par les centaines de messages de ses fans. Mais, pour véritablement affronter cette épreuve très difficile, c'est surtout de chaleur humaine dont elle avait besoin. Ce que son mari Gabriel est en mesure de lui procurer.

Sur son compte Instagram suivi par 225 000 abonnés, l'interprète des tubes Je t'aime, Tout et Tu es mon autre a posté une photo d'elle et de son époux profitant d'une soirée en tête à tête dans un restaurant de Montréal. "Petite parenthèse de détente avec mon mari... autour d'un bon repas en amoureux... plein de douceur... Love", a commenté Lara Fabian en légende.

Lors de sa récente venue en France, pour la promotion de son nouveau disque intitulé Papillon, la chanteuse avait dit tout le bien qu'elle pensait de son mari sur le plateau de Touche pas à mon poste. "Juste, il apparaît dans une pièce et j'ai les papillons dans l'estomac... Ça fait sept ans quand même que je suis mariée à cet homme. C'est une merveille... J'ai dû faire un truc bien à un moment donné dans ma vie pour mériter un être pareil", disait-elle. Cela faisait presque trois semaines qu'elle ne l'avait pas vu à cause de sa tournée promo, et Cyril Hanouna avait proposé de leur payer le resto.

Nul doute que la chanteuse de 49 ans était heureuse de pouvoir se changer un peu les idées après avoir eu la douleur de perdre sa maman, qui a longtemps souffert de démence à corps de Lewy (maladie alliant Parkinson et Alzheimer). D'ailleurs, elle lui avait même dédié une chanson faisant référence à sa maladie : L'Oubli.

Lara Fabian, dont le papa Pierre Crokaert souffre quant à lui de fibromyalgie, a donc récemment publié un nouveau disque en français intitulé Papillon. Un projet qu'elle compte bien défendre sur scène aux quatre coins du monde avec sa tournée 50 World Tour. Elle sera notamment sur la scène de la mythique salle de l'Olympia, à Paris, le 24 mars 2020.

Thomas Montet