Lara Fabian : Son décolleté fait le buzz !

Invitée de l'émission Les 50 chansons préférées des Français, jeudi 19 octobre sur M6, la chanteuse Lara Fabian a fait forte impression sur scène en raison de son décolleté immanquable...

À lire aussi Zahia Dehar au Grand Journal : Décolleté sexy et expressions... elle fait le buzz

La star de 47 ans, qui vient de sortir dans les bacs son nouveau disque anglais intitulé Camouflage (entré seulement en 12e position dans les charts), était conviée pour reprendre son énorme tube Je t'aime, classé... 50e. Lara Fabian est apparue sur scène dans une robe légère à motifs, transparente sur le bas des jambes et tellement ouverte sur la poitrine que l'on pouvait voir son soutien-gorge. Un look un peu sexy qui a plu à ses fans et aux téléspectateurs. Sur Twitter, tout le monde y est allé de son petit commentaire : "Wouah @LFabianOfficial sur @M6 ce décolleté" , "Le décolleté de Lara Fabian ont en parle ? C'était génial" ou encore "Depuis quand Lara Fabian elle a des giga boobs comme ça ?"

Lara Fabian, que l'on retrouvera comme coach dans la version québécoise de The Voice, sera en tournée partout dans le monde l'an prochain.

Les 50 chansons préférées des Français, présentée par David Ginola, est arrivée troisième des audiences avec 2,3 millions de téléspectateurs pour 11,8% de PDM.