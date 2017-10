Laura Smet de velours à Londres, fusionnelle avec Xavier Beauvois

Laura Smet retrouve Nathalie Baye au cinéma. Le duo mère/fille est à l'affiche du film Les gardiennes, dont la sortie dans les salles obscures est annoncée pour le 6 décembre prochain. Dans cette réalisation de Xavier Beauvois, à qui l'on doit également Des hommes et des dieux (2010), Les adieux à la reine (2012) ou encore La rançon de la gloire (2014), Laura Smet et Nathalie Baye sont plongées en pleine Première guerre mondiale.

En 1915, à la ferme du Paridier, les femmes ont pris la relève des hommes partis au front. Travaillant sans relâche, leur vie est rythmée entre le dur labeur et le retour des hommes en permission. Hortense (Nathalie Baye), la doyenne, engage une jeune fille de l'assistance publique pour les seconder. Francine (Laura Smet) croit avoir enfin trouvé une famille... Un projet historique présenté samedi 7 octobre à Londres.

Laura Smet et Xavier Beauvois se sont retrouvés sur le tapis rouge du BFI London International Film Festival pour la première des Gardiennes. Très remarquée lors de la dernière Fashion Week de Paris qui s'est achevée le 3 octobre dernier, la fille de Johnny Hallyday et Nathalie Baye est apparue exquise à Londres, habillée d'un ensemble de velours bordeaux sous lequel elle portait un petit top noir fin et décolleté. Son cou était paré de délicats colliers dorés. Fusionnelle avec Xavier Beauvois, Laura Smet a posé dans les bras du réalisateur, fière de porter ce nouveau projet avec lui. L'actrice de 33 ans, également à l'affiche du film Carbone avec Benoît Magimel, a immortalisé leur soirée en partageant une photo de l'événement sur sa page Instagram, n'oubliant pas de mentionner les autres acteurs du film absents : sa maman Nathalie Baye mais aussi Iris Bry, Cyril Descours et Olivier Rabourdin.