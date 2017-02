Laura Smet est une "Bête curieuse" face à la star de Clem, Lucie Lucas

Le Festival des créations télévisuelles de Luchon bat son plein en Haute-Garonne depuis le 1er février pour sa 19e édition. Cette manifestation qui célèbre le meilleur du petit écran peut compter sur la présentation d'oeuvres prometteuses et d'artistes enthousiastes. Cette année, Olivier Marchal, acteur et réalisateur, est le président du jury fiction, tandis que Bernard Le Coq est celui de la section documentaire. Ainsi, ils étaient respectivement entourés dans leur mission de Julie Debazac, Bénédicte Delmas, Hamid Hlioua, Jean Labib, Lucie Lucas, Michaël Youn, Nathaniel Méchaly et Cristiana Reali pour le premier, et de Yves Jeuland, Marie Brunet-Debaines,Miguel Courtois-Paternina, Jan Vasak et Sandrine Mörch pour le second. Lola Dewaere se charge du jury Séries digitales avec Joël Bassaget et Grégory Montel.



Les festivaliers de Luchon ont pu découvrir Agathe Koltes en présence de Serge Riaboukine, Philippine Leroy-Beaulieu, Arnaud Binard, Inès Melab et Hortense Gélinet, Chroniques australes avec Lambert Wilson ou bien Imposture avec Adama Niane, Alexia Barlier, Julien Dessaux et Laura Smet. La veille, la fille de Johnny Hallyday et Nathalie Baye était aussi présente pour La Bête curieuse, au côté de Samir Guesmi et du réalisateur Laurent Perreau. L'actrice Julie Depardieu et les acteurs Jérôme Robart et Mathias Mlekuz ont défendu Le mari de mon mari, tandis qu'Anne Charrier, François Vincentelli et Thierry Frémont ont présenté leur Marjorie.



Tout cela sous le regard du président du 19ème Festival des créations télévisuelles de Luchon, Serge Moati, ainsi que l'ancien ministre de la Culture Frédéric Mitterrand. Ce dernier est au rendez-vous pour dévoiler son documentaire sur Christian Dior et a pu profiter de l'air frais de la montagne avec l'ancien animateur de Ripostes et père de l'acteur Félix Moati.

Le 19e Festival de Luchon se tient du 1er au 5 février