Laura Smet passe la bague au doigt à son chéri pour la 1re photo de mariage

Lors de cet événement on ne peut plus inoubliable, l'actrice de 35 ans était évidemment entourée de sa famille et de ses proches. La cérémonie civile s'est déroulée en comité très restreint, sous la direction de la maire de Paris Anne Hidalgo, à la mairie du 7e arrondissement. Pour permettre un déroulé optimal, une bonne partie du quartier avait été sécurisée dans la matinée.

Heureuse et amoureuse, Laura Smet avait notamment pu compter sur la présence de sa maman Nathalie Baye, venue avec sa propre mère Denise Coustet, de son parrain Dominique Besnehard (accompagné de la chanteuse Dani), de ses meilleurs amis Camilla et Nicolas (ceux-là même qui l'ont aidée à organiser, le 24 novembre, son enterrement de vie de jeune fille à l'hôtel Brach), de son ami acteur Stanislas Merhar et bien évidemment de son grand frère adoré, David Hallyday. Les avocats de la mariée, Me Hervé Temime et Me Emmanuel Ravanas, ses représentants dans l'affaire qui l'oppose à sa belle-mère Laeticia Hallyday pour l'héritage de son père, étaient aussi à la noce.