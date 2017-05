Laura Smet piratée : Elle n'est pas la seule victime du hacker asocial...

Laura Smet a vu rouge au mois de mars quand un pirate a pris le contrôle de son compte Facebook pour diffuser des rumeurs terribles. L'homme de 35 ans a été mis en examen et écroué et l'enquête suit son cours, révélant qu'il avait aussi espionné d'autres célébrités : Le Parisien indique en effet que Camille Cerf et Mademoiselle Agnès ont porté plainte.

Reclus dans sa chambre d'où il ne sortait que très rarement, le voyeur numérique avait été condamné dans le passé pour des faits identiques visant l'animatrice Cécile de Ménibus. Fan de ballon rond, il avait aussi observé, via les réseaux sociaux, plusieurs footballeurs, comme Valère Germain, attaquant de l'AS Monaco. Et en croisant ses écrits sur une sorte de journal intime, les enquêteurs ont découvert d'autres victimes : l'ancienne Miss France 2015 Camille Cerf, ainsi que l'expert en mode de Canal+, Mademoiselle Agnès. Les deux femmes n'ont pas souhaité commenter le dossier auprès du Parisien, mais elles ont également déposé plainte.

Une affaire qui met en lumière la facilité avec laquelle ce voyeuriste asocial a pu accéder au compte Facebook de ces vedettes et à leurs conversations privées. L'occasion pour chacun de vérifier ses mots de passe et leur degré d'authentification...