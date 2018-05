Laura Smet reçoit le soutien de Mickey Rourke : "Je serai toujours là pour toi"

Le 5 mai 2018, Mickey Rourke avait publié une photo de Johnny et Laeticia Hallyday en compagnie de leur chienne Cheyenne. "L'amour vrai (Johnny et Laeticia). Je vous aime, Mickey... Garde moi une place (RIP)", avait-il commenté à cette occasion. L'acteur avait reçu de poignants mots de la dernière épouse du Taulier en réaction. "Je connais quelques hauts et des très très bas. Je m'effondre pour me réveiller encore et encore. Toutes ces premières fois sans mon homme sont extrêmement violentes. La peine fait malheureusement partie de mon quotidien, je dois apprendre à vivre avec, comme à vivre sans lui. Il me manque comme tu dois l'imaginer... C'était une béquille sur laquelle je pouvais m'appuyer confortablement, une épaule sur laquelle je pouvais pleurer et des bras dans lesquels je pouvais me reposer et me laisser aller", avait-elle notamment témoigné.