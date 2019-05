Laura Tenoudji et Christian Estrosi : 1er mai festif avec leur petite Bianca

C'est en famille que Christian Estrosi et son épouse Laura Tenoudji ont célébré le 1er mai 2019. En compagnie de sa fille Bianca (bientôt 2 ans), le couple a officiellement ouvert la Fête des Mai dans les jardins de Cimiez, à Nice. Toujours aussi complices, le maire de la ville et la journaliste de 43 ans ont profité de cette journée ensoleillée et des nombreux stands mettant en avant la culture et les traditions niçoises.

Tout sourire dans sa robe chemise verte, la chroniqueuse de Télé Matin et sa petite Bianca se sont amusées à essayer les différentes aires de jeux et manèges installés dans les jardins de Cimiez. La petite famille s'est également prêtée à l'incontournable séance de dégustation de spécialités régionales : pan bagnat, socca, tourte aux blettes... "Bianca s'initie à la socca avec la famille De Zordo à la #FetedesMai #FestadeiMai", a commenté Christian Estrosi, 63 ans, sur son compte Instagram.