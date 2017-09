Laura Tenoudji : Ligne retrouvée un mois après bébé, elle irradie de bonheur

Ce vendredi 1er septembre à Nice était célébrée la 5e édition du Festin Nissart, événement organisé par l'association des amis du maire Christian Estrosi. Un moment incontournable en forme de rentrée politique pour l'ensemble des élus régionaux.

A cette occasion, l'homme politique de 62 ans était accompagné de son épouse Laura Tenoudji. Très colorée en robe fleurie, la journaliste de 41 ans illuminait les rues niçoises d'un sourire franc et contagieux. Un mois après son accouchement (le couple est devenu parent d'une petite Bianca née le 5 août dernier), celle qui est connue sous le surnom Laura du web dans l'émission Télématin a déjà retrouvé la ligne. Plus heureuse que jamais au côté de son mari, la maternité lui va décidément comme un gant.

Celle qui est aussi mère d'un garçon prénommé Milan (7 ans et né d'une précédente relation) a chaleureusement salué les personnes présentes, qui étaient au total plus de 5000 à participer à cet événement politique. Jamais très loin de Christian Estrosi, elle l'a également accompagné lorsque celui-ci est monté sur scène pour prononcer un discours. Soutenu et acclamé par la femme de sa vie, le maire de Nice avait bien toutes les raisons d'avoir le sourire pour démarrer la rentrée.