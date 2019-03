Laura Tenoudji superbe au naturel : prête à se consacrer à sa fille Bianca

La veille, Laura Tenoudji postait déjà une photo montrant sa fille très intéressée par les boots de sa maman, une paire de la marque Bettina Vermillon, jeune marque de souliers fabriqués en France et Italie au talon signature en aluminium.

Vendredi, à l'occasion de la 42e journée internationale des droits des femmes, Laura Tenoudji a animé un grand débat au Centre Universitaire Méditerranéen à Nice. Cette conférence était organisée par le Club de Nice Azur (Soroptimist International Union Française), une association interprofessionnelle de femmes se mobilisant au niveau local, national et international, pour les droits des femmes, des enfants et des aînés dans les milieux de la la santé, de la culture et de l'éducation. Le thème de cette rencontre était l'implication des femmes dans la ville solidaire.

Mariée depuis deux ans et demi au très populaire maire de Nice, Christian Estrosi, Laura Tenoudji a donné naissance à leur fille Bianca le 5 août 2017. La journaliste est également la maman d'une petit Milan âgé de 9 ans.