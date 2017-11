Laurence Boccolini a quitté Twitter : L'animatrice revient sur la polémique

Laurence Boccolini (54 ans) a quitté Twitter à la suite d'un flot de critiques concernant son tweet sur La Grande Rassrah (C8), émission de caméras cachées présentée par Cyril Hanouna. Une décision sur laquelle elle est revenue lors de son passage dans On refait la télé, sur RTL.

Comme on peut le découvrir dans l'extrait dévoilé en exclusivité par Télé Loisirs, l'animatrice de TF1 a rappelé qu'elle s'était pris un "flot d'injures" pour une guerre qui ne la concerne pas : "C'est une guerre entre une chaîne et une autre chaîne, et moi je prends les balles perdues."

Et de se justifier sur la fermeture de son compte : "C'est pas être victime de fermer son compte Twitter, au contraire. La victime, c'est celle qui reste sous les coups (...). Je n'ai pas envie de lire ça et je me suis dit qu'une personne sensée se protège. Je n'ai pas envie de faire le buzz (...). Moins on parle de moi, mieux je me porte. Ce n'est également pas pour me victimiser."

Laurence Boccolini a ensuite rappelé qu'elle n'avait pas "critiqué quelque chose" et qu'elle juste "posé une question". "Sur Twitter, il n'y a pas de modérateurs. Donc il y a un anonymat terrible, souvent de gens qui me critiquent mais qui ne me connaissent pas, qui ne connaissent pas mes émissions", a-t-elle regretté.

Pour rappel, l'animatrice n'avait pas caché son malaise face à la supercherie dont a été victime Hatem Ben Harfa. "Est-ce drôle ? Est-ce utile ? Est-ce 'une bonne blague' ? Ou est-ce humiliant, gênant... cruel ? À vous de juger", a-t-elle posté. Greg Guillotin, à l'origine de la caméra cachée, lui a alors répondu gentiment : "Madame Boccolini, je peux comprendre votre réaction. Mais je trouve qu'Hatem ressort au contraire grandi de cette caméra cachée.