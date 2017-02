Laurence Boccolini se confie sur les premiers pas de sa fille Willow !

Deux fois plus de Laurence Boccolini sur TF1 ! En plus d'être aux commandes de Money Drop, l'animatrice de 53 ans s'est vue confier les primes des Cerveaux et du Grand Blind Test (dont les diffusions sont prévues pour le 11 et 17 février prochain). De quoi la combler davantage professionnellement.

Heureuse, elle l'est également dans sa vie privée grâce à son époux depuis 2004, Mickaël, et sa petite Willow (3 ans). Laurence Boccolini s'est d'ailleurs épanchée sur sa fille au cours d'un entretien pour Télé Star. L'occasion d'apprendre que si la fillette ne s'est jamais rendue sur le plateau du Grand Blind Test, "elle est déjà la mascotte de Money Drop". "Elle a quasiment fait ses premiers pas là-bas" a précisé celle qui parlait de sa stérilité en 2008 dans son livre Puisque les cigognes ont perdu mon adresse.

Laurence Boccolini a ensuite dévoilé à quoi ressemblait son quotidien de maman : "Quand on a un petit bout de chou de 3 ans, ce n'est pas simple de lire un livre tranquillement et de regarder un film jusqu'à la fin. Comme je l'ai eue très tard, j'essaie d'être au maximum avec elle."

Une fillette qui a du caractère

Au détour d'une interview pour Télé 7 Jours, Laurence Boccolini n'avait également pu s'empêcher de se confier sur Willow. Aussi ses fans ont-ils découvert qu'elle a déjà son petit tempérament : "Sa maîtresse dit qu'elle a du caractère. C'est un Scorpion ! Elle regarde Money Drop... mais applaudit quand les candidats perdent ! Elle a le sens du gag. Ce qui fait beaucoup rire son père..."

L'intégralité de l'interview de Laurence Boccolini est à retrouver dans le magazine Télé Star, en kiosques lundi 6 février.