Laurence Fishburne (Matrix) : Sa fille arrêtée ivre après avoir frôlé le drame

Montana Fishburne, la fille de l'acteur Laurence Fishburne (Matrix), a été arrêtée samedi matin selon le site People. La jeune femme a été appréhendée par les forces de police pour conduite sous influence, comprendre en état d'ivresse ou sous l'emprise d'une drogue.

La scène s'est déroulée en Floride, non loin du domicile de la prévenue à Fort Lauderdale. Placée en garde-à-vue en début d'après-midi, Montana (25 ans) était rentrée dans un véhicule contraint de freiner pour éviter une autre collision. En somme, elle a frôlé le drame... Sur place, la police a trouvé une bouteille de vin ouverte sur le sol côté passager de la Toyota Corolla que la jeune femme conduisait. "Les deux sièges étaient éclaboussés d'un liquide violet d'où émanait une forte odeur d'alcool" a également noté la Florida Highway Patrol. Dans le rapport, on peut lire que Montana "bougeait constamment et tenait des propos incohérents" et que des effluves "d'une boisson alcoolisée inconnue sortaient de la bouche du sujet".

En plus du motif de conduite sous influence, la fille de Laurence Fishburne a été inculpée de deux chefs d'accusation : conduite en état d'ivresse avec dégâts matériels et conduite en état d'ivresse avec test sanguin positif.

Ex-actrice porno, Montana Fishburne n'en est pas à son premier coup d'éclat dans la presse à scandales. En 2010, elle a fait une apparition dans un film X alors qu'elle était âgée de 18 ans. "Figurer dans un film pour adultes n'est pas un problème pour moi, avait-elle confié à People à l'époque. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. J'ai toujours était à l'aise dans mon corps et avec ma sexualité." Un choix de carrière qui n'avait pas plu à son illustre père, à qui elle ne parle plus beaucoup. "J'ai appris par des proches qu'il était bouleversé, mais je ne lui ai pas parlé directement afin qu'il me dise son sentiment. J'espère que ça ne le blesse pas. Ce n'est pas fait pour le blesser. Mais je pense que cela prendre du temps. J'espère qu'il sera fier de moi un jour", avait-elle avoué.

Depuis, Montana – qui se faisait surnommer Chippy D dans le milieu du X – a fait part de ses regrets quant à cette sulfureuse mini-carrière dans le porno qui s'est avérée être un cuisant échec. "Je n'encourage pas les gens à entrer dans l'industrie du porno. Vous n'allez pas devenir célèbre ou être une star du cinéma. Vous pouvez finir par avoir une vie vraiment naze. Si vous regardez les sextapes des célébrités, ce ne sont pas des filles ordinaires qui se lancent dans la pornographie et ça n'arrive pas que des filles ordinaires se lancent dedans et aient les mêmes retombées. Vous devez regarder d'où vous venez. Je pense qu'il faut aller à l'école et avoir de l'expérience mais il ne faut pas sauter aveuglement dans quelque chose pour avoir une grosse paie. Si vous vous lancez dans le porno, il faut avoir les idées très claires sur le sujet."