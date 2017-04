Laurence Treil survivante : Tumeurs au cerveau, au sein... l'ex-mannequin raconte

En 2017, les soeurs Bella et Gigi Hadid, Kaia Gerber, Kendall Jenner et Thylane Blondeau règnent sur l'industrie de la mode. Des décennies avant leurs débuts, le monde découvrait le visage de Laurence Treil. La jeune femme a séduit l'Hexagone en figurant dans une publicité pour Vittel diffusée en 1985. Plus de trente ans plus tard, elle raconte les épreuves terribles qu'elle a traversées dans le nouveau numéro du magazine Gala...

Parutions presse, défilés de mode, figuration dans des clips de musique et au cinéma : à l'époque, rien ne résiste à Laurence Treil ! Sa folle ascension prend fin brutalement à 27 ans. L'actrice et mannequin souffre de maux de tête et de vertiges, des symptômes en apparence bénins qui cachent en réalité une tumeur et nécessitent une importante opération.

"J'ai été greffée de la première dure-mère de synthèse. Puis les complications se sont succédé, et j'ai fait une hémiplégie de tout le côté droit de mon corps", raconte Laurence Treil à Gala. Le magazine précise qu'à la suite à cette intervention et d'un avortement thérapeutique, Laurence n'a jamais pu donner naissance à un enfant.

Plus loin dans son témoignage, elle ajoute : "J'ai également eu une tumeur au sein, une double fracture du bassin en parachute. Mais je ne veux pas m'apitoyer. Je suis une survivante."

"Je me suis aussi reconstruite en décidant de plus être sur le 'devant'. J'avais compris que vivre une vie ordinaire était également extraordinaire", confie-t-elle à Gala. Laurence Treil ne retrouve la ferveur du show business et des mondanités qu'en de rares occasions. En novembre 2015, elle assiste au Festival de cinéma et de musique de film de La Baule.

Aujourd'hui, Laurence Treil profite de la vie ! Elle prend également plaisir à partager, sur les réseaux sociaux, ses merveilles du passé...