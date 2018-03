Laurent Delahousse cuisiné sur Alice Taglioni : Son "moment de solitude"

Dans son émission 20h30 le dimanche du 18 mars 2018 sur France 2, Laurent Delahousse recevait Michel Denisot et ce dernier, venu parler de son projet de film intitulé Toute ressemblance, a déstabilisé l'animateur et journaliste avec une question qui semblait anodine...

Alors qu'il évoquait le fait qu'il n'avait pas encore bouclé tout le casting, notamment féminin, de son film autour d'un présentateur de JT particulièrement odieux quand les caméras ne tournent pas, Michel Denisot a lâché : "J'ai un appel à lancer ou si vous pouvez m'ai­der... Le jour­na­liste du 20h a une compagne très jolie donc si vous avez une idée pour trou­ver une actri­ce..." Une remarque qui a perturbé Laurent Delahousse, lui-même en couple avec la très jolie actrice Alice Taglioni. "Je sais pas. Je, je... Non. On va enchaîner, hein", a alors répondu le présentateur, se tournant vers don deuxième invité, Jérôme Commandeur.

L'humoriste a alors enfoncé le clou en se moquant de Laurent Delahousse, qui essayait de lui poser une question. "En fait je comprends que vous mettez votre main sous votre menton quand vous n'avez plus rien à dire", lui a-t-il dit. Et le présentateur de rétorquer : "Non, oui, quand j'ai un petit moment de solitude, d'absence ou un truc comme ça..."

Pour son personnage principal, celui "d'un monstre du 20h qui n'existe pas", Michel Denisot a précisé avoir fait "une compilation de personnages rencontrés depuis [qu'il] travaille, c'est-à-dire une cinquantaine d'années maintenant". Il a jeté son dévolu sur Franck Dubosc.

Thomas Montet