Alice Taglioni défend son "mec" Laurent Delahousse, violemment critiqué...

Dimanche 17 novembre, France 2 diffusait l'interview du président de la République Emmanuel Macron par Laurent Delahousse. Un nouveau format, préenregistré, dans lequel le journaliste et son invité échangeaient à propos de l'actualité, tout en se baladant dans les différentes pièces de l'Élysée. Après la diffusion, de nombreux internautes, éminents analystes politiques, journalistes ou simples anonymes, ont réagi à l'entretien réalisé par le présentateur du JT de France 2. Et certains n'ont pas été tendres avec lui, lui reprochant sa complaisance, son "ton mielleux" ou la "déférence" dont a il fait preuve face au jeune président. Même Jean-Jacques Bourdin y était allé de sa petite pique, épinglant "deux bons copains qui ont passé une bonne soirée".

Si l'intervieweur n'a pas réagi aux différentes attaques, lui qui expliquait il y a encore peu que les critiques pouvaient le blesser, sa chérie Alice Taglioni s'est chargée de monter au créneau pour lui. Sur Instagram, elle a posté une vidéo dénichée sur National Geographic, en légende de laquelle elle écrivait : "Mon mec contre les crocos...". Cette vidéo montrait au ralenti un violent combat entre un félin et un crocodile. La métaphore est on ne peut plus explicite, d'autant que Laurent Delahousse est accessoirement vu comme le vainqueur de ce duel, à en croire Alice.