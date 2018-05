Laurent Delahousse : Taclé pour une maladresse, il réagit et reçoit du soutien

Aïe, la bourde ! Dimanche 13 mai 2018, Laurent Delahousse recevait sur son plateau les quatre chanteuses du spectacle Les Parisiennes. Au cours de l'interview, le présentateur de France 2 a évoqué les pays où étaient nées chacune des artistes. Après avoir parlé de celui d'Inna Modja comme de l'Afrique, il a, on le devine, été fortement critiqué par les téléspectateurs...

Pour dire combien Les Parisiennes étaient cosmopolites, Laurent Delahousse a illustré son propos en indiquant qu'Arielle Dombasle était née aux États-Unis, Mareva Galanter à Tahiti, Helena Noguerra en Belgique et Inna Modja... en Afrique. Pour avoir évoqué le continent et non le pays d'origine de cette dernière, à savoir le Mali, il a reçu une pluie de critiques sur le désormais incontournable déversoir de haine : Twitter. "Mais il l'a dit sans hésiter une seconde, c'est fort. On a tous fait de la géographie à l'école. Je crois bien qu'il a raté certain cours" ; "Ah ce beau pays l'Afrique" ; "Merci pour cette magnifique description @LaurentDelahous ... On a encore du boulot à faire..." ou encore "Laurent Delahousse ce boulet. Ce grand pays, l'Afrique", a-t-on pu lire.