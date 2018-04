Les Parisiennes : Arielle Dombasle et Mareva Galanter teasent le show

Après plusieurs semaines de teasing, Les Parisiennes ont donc sorti leur disque. Le girlsband, reformé avec de nouvelles têtes par Laurent Ruquier, avait déjà publié un premier single intitulé Ah c'qu'on est bête et elles continuent de faire découvrir l'album au grand public à moins d'un mois du lancement du spectacle.

Le 9 avril, on pouvait retrouver deux des Parisiennes, Arielle Dombasle et Mareva Galanter, en séance photo et promo au théâtre des Folies Bergère, dans le 9e arrondissement de Paris, qui accueillera le spectacle dès le 24 mai prochain ; et en tournée dans toute la France dès l'été. Les deux artistes font équipe avec Inna Modja et Helena Noguerra, et la troupe s'est retrouvée au même endroit le 26 avril afin de montrer un extrait du show sur la page Facebook du magazine ELLE. Les chanteuses ont ainsi présenté un autre extrait : Il fait trop beau pour travailler. Le spectacle est mis en scène par Stéphane Jarny.