Laurent Ruquier redonne vie à un girlsband culte !

Laurent Ruquier manquait-il vraiment de cordes à son arc ? Et pourtant, l'animateur d'On n'est pas couché, producteur de nombreux artistes (Michaël Gregorio, Vincent Dedienne...) et auteur de théâtre à succès a décidé de faire renaître un girls band de légende, 100% français : Les Parisiennes.

Pour nos plus jeunes lecteurs, Les Parisiennes originales étaient un quatuor formé par le musicien Claude Bolling dans les années 1960. Elles chantaient en pleine vague yé-yé et comptaient parmi leurs membres la chanteuse, actrice et animatrice de télévision Anne Lefébure. Elles étaient mises en scène par le mythique Roland Petit, à qui l'on doit les revues sublimes (dont les costumes étaient signés Yves Saint Laurent) de sa compagne Zizi Jeanmaire.

Dans son nouveau numéro, Closer annonce en exclusivité que Laurent Ruquier veut ressusciter le groupe. Son idée, réunir quatre nouvelles artistes. Nos confrères annoncent un casting aussi éclectique qu'alléchant de quatre chanteuses qui ont fait leur preuve : Helena Noguerra (avec les groupes Ollano et Nouvelle Vague mais aussi en solo), Inna Modja, Mareva Galanter et Arielle Dombasle qui n'a décidément peur de rien. Celle qui chante avec autant de coeur des airs sacrés, les chansons hantées de Nicolas Ker et la pop déglinguée de Philippe Katerine sera très bientôt visible dans la saison 8 de Danse avec les stars.