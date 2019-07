Laurent Kerusoré dévasté : sa Ginette, "l'amour de sa vie", est morte

C'est un vrai coup dur que vient de vivre Laurent Kerusoré.

Comme il l'a annoncé sur Instagram ce 7 juillet 2019, sa chienne Ginette, un bouledogue français, est morte ce week-end. C'est en légende d'une photo montrant la petite tête de son animal entourée de coeurs que le comédien de 44 ans devenu populaire grâce à la série Plus belle la vie (France 3) a écrit : "Il m'est très difficile de vous annoncer le départ précipité du seul et unique amour de ma vie. Repose en paix. Sans toi ma vie ne sera jamais aussi douce. Je t'aime Ginette. Pour toujours." Un message qui a beaucoup ému les internautes, dont la comédienne Dounia Coesens, laquelle a envoyé plein de coeurs à son camarade.

Puis, après une première nuit sans sa Ginette, Laurent Kerusoré a repris la parole sur Instagram pour lui rendre un nouvel hommage appuyé. "Premier réveil sans Ginette. C'est vertigineux. J'ai perdu mon pilier. J'ai évidemment peur du vide qu'elle va laisser dans ma drôle de vie. Cette vie qu'elle rendait si belle ! Les larmes coulent et je ne saisis toujours pas ce départ subit", a-t-il commencé avant de poursuivre en évoquant plus concrètement le mal qui la rongeait depuis peu : "Ginette avait une hernie cervicale cérébrale sévère mais l'opération pouvait être envisagée. Seulement voilà, au scanner le chirurgien a découvert un cancer foudroyant de la moelle osseuse. Cette maladie s'est déclarée en à peine 15 jours. Les souffrances qu'elle subissait depuis déjà quelques jours ne m'ont pas vraiment laissé le choix. Voilà pour les explications médicales. Je tiens à remercier les vétérinaires de la petite pointe rouge à Marseille (...) Merci à eux d'avoir pris soin de Ginette. Et maintenant merci à vous tous pour vos messages de soutien. Je suis touché par cet amour que vous portez à mon chien. Il y a quelques jours encore nous étions 'Ginette et Laurent', ce matin je me trouve simplement déséquilibré par son absence. Je t'aime Ginette et je t'aimerai toujours."

Courage Laurent !