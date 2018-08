Laurent (Mariés au premier regard) célibataire : Il annonce sa rupture avec Eve

Compatibles à 82%, Laurent et Vicky avaient décidé de s'unir devant les caméras de Mariés au premiers regard 2 (M6), en 2017. Leur histoire d'amour n'a toutefois pas duré au-delà du tournage. "Certaines choses ne s'expliquent pas et même si c'est difficile, je dois reconnaître qu'au final, je ne suis plus celui qui peut la rendre heureuse", expliquait notamment le beau métisse sur Instagram, en décembre dernier. Le jeune chanteur – qui a sorti son premier single A Boy Can Dream en décembre 2017 – avait ensuite retrouvé l'amour dans les bras d'une certaine Eve. Une relation qu'il avait officialisée en mai dernier. Mais, encore une fois, il a été déçu en amour comme il l'a révélé lors d'une séance de questions-réponses sur Instagram, mercredi 1er août 2018.

"Nous nous sommes séparés il y a quelque temps en bons termes", a-t-il écrit, sans toutefois préciser les raisons de cette rupture. Il a ensuite dévoilé qu'il n'avait pas de style particulier concernant les femmes, et que le feeling primait. Il a également précisé que ses petites amies lui avaient souvent reproché "de dire les choses sans filtre, d'être un peu trop perfectionniste " et "de les laisser dans un sentiment d'infériorité".

Les femmes qui espèrent un jour le séduire sont prévenues !