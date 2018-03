Laury Thilleman et Camille Lacourt : Le plus beau duo de l'Unicef

Samedi 17 mars 2018, l'ancien nageur Camille Lacourt retrouvait les bassins le temps de la 11e Nuit de l'eau de l'UNicef. En compagnie de la superbe Laury Thilleman, marraine comme lui de l'association, le sportif a animé cette soirée caritative à la piscine de Vanves, dans les Hauts-de-Seine.

Camille Lacourt, 32 ans, cinq fois champion du monde en grand bassin (notamment) et papa d'une petite Jazz, et Laury Thilleman, 26 ans, miss France 2011 désormais journaliste et animatrice, ont passé la soirée à défendre ce programme de l'Unicef dont l'objectif est de récolter des fonds "au profit des programmes d'accès à l'eau de l'Unicef pour les enfants d'Haïti". L'association s'appuie sur son parrain et sa marraine, mais avant tout sur le soutien de nombreux anonymes invités à "créer [leur] page de collecte digitale, informer [leurs] amis et proches en la partageant sur [leurs] réseaux sociaux" pour que tout le monde se "mobilise" et "ainsi permettre à chaque enfant un accès à l'eau". Le site dédié de l'Unicef (team.unicef.fr/events/nuit-de-l-eau-2018) vous explique de A à Z comment vous participer. La cagnotte du site affiche déjà la somme de 23 185 euros avec pour objectif d'atteindre la somme de 50 000 euros.

Lors de cette 11e Nuit de l'eau, Camille Lacourt a enfilé son maillot pour nager avec les enfants. Laury Thilleman leur a proposé une initiation aux gestes qui sauvent sur un mannequin. Le parrain et la marraine de l'Unicef ont aussi pris la pose avec les participants et signé une ribambelle de photographies. L'ancien champion et l'animatrice ne manquaient ni d'entrain ni de motivation pour soutenir ce programme humanitaire.