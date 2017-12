Laury Thilleman : Moment sportif avec sa petite soeur Julie, son sosie !

Dans la famille Thilleman, je demande la petite soeur de Laury, Julie ! Une photo dévoilée dans l'Insta Story de Miss France 2011 prouve une nouvelle fois que les frangines se ressemblent comme deux gouttes d'eau.

Elles sont toutes les deux brunes, ont les cheveux longs, un corps athlétique de mannequin. Laury et sa "soeurette" de 16 ans comme elle l'appelle sur le réseau social sont tout simplement des sosies et ce n'est pas la première fois qu'on le constate. Vendredi 22 décembre, les deux jeunes femmes se sont rendues dans une salle de sport afin de faire de la boxe.

On savait que la bombe de 26 ans était passionnée par le sport, même extrême, et travaillait en tant que journaliste dans le milieu, on ignorait que Julie aimait aussi transpirer. Elles ont donc partagé le même punching ball aujourd'hui.