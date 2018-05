Le Meilleur Pâtissier - Audrey Gellet : La jurée déjà vue dans une émission !

C'est ce lundi 21 mai 2018 que M6 lancera la saison 2 du Meilleur pâtissier – Les Professionnels. Pour cette nouvelle édition, l'émission fait peau neuve et accueille une toute nouvelle jurée : Audrey Gellet. Cette dernière vient remplacer Frédéric Bau et rejoint donc Cyril Lignac, Pierre Hermé et Philippe Conticini. Voilà une nouvelle expérience qui s'annonce excitante pour la chef pâtissière. D'ailleurs, elle ne fait pas ses premiers pas à la télévision...

Vous avez probablement vu Audrey Gellet sur France 2. En effet, en 2013, la jeune femme de 32 ans participait à l'émission culinaire Qui sera le prochain grand pâtissier ?. Elle avait remporté la première saison après quatre épisodes riche en épreuves. Lors d'une interview accordée à nos confrères de TV Mag, la chef pâtissière - qui enseigne à l'école hôtelière de Lausanne – a révélé que c'était un vrai atout d'avoir participé à un concours auparavant : "J'étais assez empathique avec les candidats parce que je suis passée par là. Participer à ce genre de concours nous sort de nos habitudes et de notre quotidien et j'ai pu leur donner quelques petites astuces."

Pendant le tournage du Meilleur pâtissier – Les Professionnels, Audrey Gellet a également été surprise de voir des candidats aussi talentueux : "J'ai été impressionnée par leur rapidité. Chacun a ses propres atouts: le goût, le côté artistique, la communication dans l'équipe... Il y a plein de personnalités et de nationalités différentes. Cela apporte une grande diversité."

Retrouvez Audrey Gellet dans la saison 2 du Meilleur pâtissier – Les Professionnels dès ce lundi 21 mai 2018 sur M6.