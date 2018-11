Le Roi Lion : Simba irrésistible dans la 1re bande-annonce, les fans bouleversés

Côté cast, on retrouvera Donald Glover (alias Childish Gambino côté musique) en Simba, Beyoncé sera Nala, James Earl Jones reprendra la voix de Mufasa, alors que Chiwetel Ejiofor tentera d'effrayer les plus jeunes en Scar. Seth Rogen (Pumba), Billy Eichner (Timon), Alfre Woodard (Sarabi), John Oliver (Zazu), John Kani (Rafiki), Eric André (Azizi), Florence Kasumba (Shenzi) et Keegan Michael-Kay (Kamari) seront de la partie. Id McCrary et Shahadi Wright-Joseph incarneront respectivement les versions enfants de Simba et Nala. Enfin côté musique, vu que Le Roi Lion avait remporté cet Oscar en 1995, Hans Zimmer – dont c'est la seule statuette – reprendra les commandes.

Votre Hakuna Matata est prévu dans les salles françaises le 17 juillet 2019.