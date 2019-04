Le roi Willem-Alexander fêté en famille, son héritière aussi grande que Maxima !

A Amersfoort, c'était l'effervescence ! Les rues avaient été envahies par un raz-de-marée orange - même les distributeurs de billets de train de la gare centrale, à l'écran, affichaient leur menu dans cette couleur !

La reine Maxima, qui accorde un soin notoire à ses tenues, respectait évidemment le dress code avec des fleurs orange brodées sur sa robe, des escarpins et un sac de la même couleur. Deux mois après leur séjour aux sports d'hiver, Willem-Alexander des Pays-Bas a eu le plaisir de retrouver sur place son frère le prince Constantijn et sa femme la princesse Laurentien, mais aussi ses cousins, enfants de sa tante la princesse Margriet : le prince Maurits d'Orange-Nassau, avec sa femme la princesse Marilène, pimpante en fuchsia et boucles d'oreilles roses assorties, le prince Bernhard, avec son épouse la princesse Annette, le prince Pieter-Christiaan et la princesse Anita, ainsi que le prince Floris et la princesse Aimée, qui elle aussi mettait de la couleur avec son pantalon jaune tournesol. Les quatre frères et leurs conjointes, de fort belle humeur, ont eu aussi profité de l'ambiance magnifique qui régnait, se prêtant avec un plaisir non dissimulé à des séances de selfies avec la foule.

Après une première représentation musicale impliquant un choeur d'enfants, la famille royale a eu tout le loisir de recevoir une ovation bruyante et de saluer le public puisqu'elle a effectué un kilomètre à pied jusqu'au centre névralgique des festivités. En cours de route, elle a fait une halte pour tester ses connaissances sur la région, un quiz remporté par l'équipe dans laquelle se trouvait le prince Pieter-Christiaan. Quant aux filles du couple royal, ce sont des devinettes animalières auxquelles elles ont eu droit de la part du zoo de la ville, devant trouver au toucher quel animal se trouvait devant elles.

Signe que rien ne pouvait venir gâcher la fête, même la pluie s'est abstenue de tomber. "Nous - et le soleil - avons passé une merveilleuse fête ! J'aimerais revenir - et souvent !", s'est exclamé le roi Willem-Alexander pour remercier Amersfoort de son accueil, interviewé auprès de son épouse et de leur fille aînée, Catharina-Amalia, qui ont elles aussi répondu aux questions du journaliste Sander Paulus pour RTL Nieuws. "C'est parfois surréaliste pour moi de réaliser ce qu'est ma vie", a notamment dit l'héritière du trône, avec le sourire et avec aplomb. Et, aussi, beaucoup de naturel : "Je ne veux pas jouer un rôle, je veux me montrer telle que je suis", a-t-elle ainsi confié.