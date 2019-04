Léa Djadja, Nicolas Waldorf et Charla Carter : Leur look le plus honteux dévoilé

Dans Incroyables Transformations (M6), la maquilleuse Léa Djadja, le coiffeur Nicolas Waldorf et la styliste Charla Carter relookent des personnes aux styles parfois improbables. Si aujourd'hui, les experts de l'émission sont irréprochables, ils ont admis être passés par des périodes vestimentaires douteuses.

"Je voulais faire un peu gang, donc je mettais des survêtements et des casquettes. Ça ne me ressemblait pas énormément, mais je suis passée par cette période", nous a confié l'épouse de Black M quand on l'a interrogée sur son look le plus honteux. "Ma mère avait acheté un short avec des fleurs et je ne sais pas pourquoi, j'étais bloqué. Je voulais tout le temps le mettre. (...) Mais avec des petites roses, le truc vraiment fille", a pour sa part expliqué Nicolas Waldorf.

Et Charla Carter n'a pas fait exception. Elle s'est aussi souvenue d'un vêtement dont elle avait un peu honte aujourd'hui : "C'était l'époque des bas résilles, dans les années 60. J'étais une toute jeune fille et on m'avait offert une paire de collants résilles vert pomme. Je pense que je les ai portés tous les jours et, avec un peu de recul, je pense que j'étais vraiment ridicule."

