Léa Seydoux, comblée par son fils : "J'ai l'impression d'être une bonne mère"

De retour au cinéma dans Kursk (de Thomas Vinterberg, sortie le 7 novembre 2018), Léa Seydoux a profité d'un entretien avec le magazine Madame Figaro pour assurer la promotion de ce nouveau film, évoquer sa carrière d'actrice ou bien encore sa vie de famille.

Maman depuis le mois de janvier 2017 d'un adorable Georges né de ses amours avec André Meyer, la comédienne de 33 ans assure qu'elle n'a jamais été aussi comblée que depuis l'arrivée de son bout de chou. "La vie est plus belle depuis la naissance de mon fils. Il rend tout plus magnifique, plus vivant, plus intense, plus drôle. Il s'étonne chaque jour de tout. Et moi avec lui !", a-t-elle confié.

Un bouleversement qui rend donc son quotidien bien plus équilibré, serein et heureux, tout simplement. La maternité l'a transformée. "J'adore mon enfant. (...) Je sais juste que cela me rend heureuse qu'il soit bien et qu'il aime la vie !", a-t-elle ajouté. Si elle se pose des questions, comme toutes les jeunes mères, Léa Seydoux admet néanmoins qu'elle s'est facilement adaptée à son nouveau rôle. "J'ai l'impression d'être une bonne mère. J'ai cette prétention. Et ça me rend assez fière. Affirmer cela ne veut pas dire que je suis parfaite ou que je ne commets aucune erreur. Mais je n'ai pas de maladresses à l'égard de mon enfant. C'est paradoxalement depuis que je suis mère que je peux comprendre qu'il soit parfois difficile de l'être. J'ai compris qu'on se sentait davantage dépassée ou aliénée par son bébé lorsque l'on n'a pas d'autres espaces de liberté. Lorsque l'on n'est définie que par le statut de mère, c'est plus compliqué de l'être avec bonheur", a-t-elle détaillé.

Investie dans sa carrière, comblée dans sa vie privée, Léa Seydoux ne peut que se féliciter d'avoir su trouver l'équilibre rêvé. "J'ai la chance d'avoir un métier qui me passionne et d'aimer le père de mon enfant. Avoir d'autres points d'appui, pouvoir séparer chaque jour l'un avec l'autre, me rend encore plus joyeuse de retrouver mon garçon. J'espère que lui aussi éprouvera cette liberté", a-t-elle conclu.

