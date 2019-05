Leah Pipes (The Originals) divorce d'A.J. Trauth après cinq ans de mariage

Après cinq ans de mariage, l'actrice Leah Marie Pipes se sépare de A.J. Trauth. Selon TMZ.com, elle aurait rempli les documents du divorce mercredi 8 mai 2019 mais, selon nos confrères, les raisons de leur séparation ne seraient pas claires. Le couple s'était marié lors d'une cérémonie à Santa Barbara en décembre 2014. Ils n'ont pas d'enfants ensemble.

A.J. et Leah se sont rencontrés lorsqu'ils étaient adolescents, mais leur relation a évolué dans une optique plus romantique en 2011. Deux ans après cela, A.J. Trauth s'était mis à genoux, faisant sa demande en mariage le jour de Noël, en 2013. Très impatiente de se marier, la comédienne avait déclaré à People "être terriblement excitée à l'idée d'apprendre et grandir aux côtés de la personne qu'elle respecte le plus au monde". Ils s'étaient mariés lors d'une petite cérémonie au Four Season Hotel de Santa Barbara (Californie, États-Unis) avec seulement leurs familles et des amis.

A.J. Trauth n'est pas vraiment connu du grand public. Il apparaît dans 57 épisodes de La Guerre des Stevens, où il donne la réplique à Shia LaBeouf. Leah Pipes est également issue de Disney, puisqu'elle jouait dans Pixel Perfect. À 30 ans, elle est principalement connue pour son rôle dans la série The Originals, spin off de Vampire Diairies.