LeAnn Rimes, mineure lorsqu'elle a rencontré son mari Eddie Cibrian

LeAnn Rimes et Eddie Cibrian, c'est une histoire qui remonte à loin, très loin ! Interviewée le 6 novembre 2018 par le site Entertainment Tonight, la chanteuse de 36 ans a révélé qu'elle avait rencontré son mari pour la toute première fois à la fin des années 1990 lors d'un événement mondain.

Pour rappel, le couple se fréquente depuis 2009 (les tourtereaux s'étaient rencontrés sur le tournage du téléfilm Northern Lights et avaient quitté femme et mari pour se mettre ensemble) et s'était marié trois années plus tard. Si les fans imaginaient que leurs chemins s'étaient croisés pour la première fois il y a moins de dix ans, c'était mal les connaître. A vrai dire, même eux ont oublié qu'ils s'étaient déjà vus !

En route pour un bébé ?

"On ne se souvient pas de s'être rencontrés. Mais il y a une photo qui le prouve, et c'est très bizarre. Lorsqu'on l'a vue, on s'est dit : 'Attends, quoi ?' Je crois qu'il avait 23 ans, et moi j'avais 14 ans à l'époque. Il jouait dans Les Feux de l'amour. Il a découvert cette photo après que l'on ait travaillé ensemble. Il a fouillé dans des vieilles photos rangées dans son garage et l'a trouvée", a-t-elle confié.

Lors de cette interview, l'interprète du tube Can't Fight The Moonlight a également dévoilé si elle souhaitait avoir des enfants avec Eddie Cibrian. Pour rappel, l'acteur de 45 ans est déjà père de Mason (15 ans) et Jake (11 ans), dont la mère est la star de télé-réalité Brandi Glanville. "Un jour, peut-être. Je veux dire, j'adore mes beaux-enfants et j'ai déjà beaucoup à faire avec eux. Donc pour le moment, ça me va ainsi", a-t-elle conclu.