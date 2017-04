Légion d'honneur : Audrey Tautou, Dominique Besnehard, Agnès Varda décorées !

François Hollande, qui s'apprête dans quelques semaines à passer le relais de la présidence de la République, a effectué sa dernière promotion civile de la Légion d'honneur pour Pâques. Au total 562 personnes ont été distinguées et l'on compte plusieurs personnalités.

La liste très longue, comporte par exemple l'industriel breton François Pinault (grand'croix), le président du Conseil constitutionnel et ancien Premier ministre Laurent Fabius (grand officier) ou encore la cinéaste Agnès Varda (grand officier), le chef cuisinier Yves Camdeborde (chevalier), l'actrice Audrey Tautou (chevalier), les navigateurs Armel Le Cléac'h, vainqueur du Vendée Globe, et Thomas Coville, recordman du tour du monde en solitaire (tous deux chevaliers) et la fille de l'ancien président Jacques Chirac, Claude Chirac, vice-présidente de la Fondation Chirac, qui a été nommée chevalier.

Sur les 562 personnes distinguées (contre 535 lors de la promotion de Pâques de l'an dernier), on compte 453 chevaliers, 83 officiers, 18 commandeurs, six grands officiers et deux grand'croix. Le scénariste-écrivain Jean-Claude Carrière a été élevé au grade de commandeur. Les réalisateurs Arnaud Desplechin, dont le dernier film fera l'ouverture du Festival de Cannes, et israélien Amos Gitaï tout comme l'actrice Anna Karina ont été nommés chevaliers. L'ex-agent des stars, Dominique Besnehard a été nommé officier. La chanteuse Brigitte Fontaine (chevalier) et le metteur en scène Jean-Michel Ribes, directeur du théâtre du Rond-Point à Paris (officier) figurent également dans la promotion. Ancien vainqueur du Vendée Globe, devenu peintre et écrivain, le skipper Titouan Lamazou a reçu le grade de chevalier. On distingue également parmi cette promotion Michelle Perrot, historienne et féministe, élevée au grade de commandeur.

La promotion de Pâques est l'une des trois promotions civiles annuelles de l'ordre, avec celles du 14 juillet et du 1er janvier. Deux promotions militaires sont également publiées chaque année, en mai et en juillet. Chaque année, environ 3 000 personnes sont distinguées dans la Légion d'honneur, deux tiers à titre civil (à parité hommes-femmes) et un tiers à titre militaire. Fondée par Napoléon Bonaparte en 1802, la Légion d'honneur est la plus élevée des distinctions nationales françaises. Elle compte aujourd'hui environ 93 000 membres, un chiffre stable depuis dix ans. Le code prévoit un maximum de 125 000 décorés vivants.

Thomas Montet