Leïla Bekhti, son chéri Tahar Rahim et leur fils: "Il est comme un fou avec lui"

On l'avait connue si discrète et secrète, mais ça, c'était avant. Star du film Carnivores avec la jeune Zita Hanrot, Leïla Bekhti n'a de cesse d'évoquer sa récente maternité. Dans une interview accordée à Gala, la jeune maman évoque très largement le petit Souleymane, fruit de son amour pour Tahar Rahim, qu'elle évoque par ailleurs – ce qu'elle ne fait jamais !

"Il est comme un fou avec son fils, assure la maman, gaga. Tout aussi heureux que moi. D'ailleurs, c'est unique et très émouvant de voir son homme devenir papa pour la première fois." Extatique et sur son petit nuage, l'actrice révélée par Tout ce qui brille ne cache pas son bonheur, affirmant aimer "encore plus maintenant" sa vie. "Mon fils est la plus belle chose qui me soit arrivée", assure l'intéressée, au bord des larmes.

Et de son bébé, il en est beaucoup question. "C'est vrai que désormais, il y a un petit bonhomme qui m'attend tous les jours à la maison et ça c'est merveilleux", confie ainsi l'actrice qui a pu prendre six mois pour passer du temps avec son bébé. Autant que le retour au boulot a été dur. "J'étais très heureuse de me remettre au travail, mais j'appréhendais le fait de moins voir mon bébé, reconnaît-elle. Les deux premières semaines ont été un peu difficiles, cependant, je me suis bien organisée. Je m'étais toujours dit que je ne ferais pas un enfant pour qu'il soit élevé par quelqu'un d'autre."

Face à cette nouvelle expérience, Leïla Bekhti dit être "passée par toutes sortes d'émotions". "Mais quand je vois le sourire de mon fils, ses premières fois et tout l'amour qu'il me donne, j'oublie tout", assure la jeune mère de 34 ans qui dépeint le portrait d'un bébé qui "sourit en permanence, est drôle, coquin". "Et il n'est pas du matin, comme sa mère", surenchérit celle qui reconnaît volontiers avoir viré comme les mamans gaga qu'elle traitait avant "avec dédain".

Interview à retrouver en intégralité dans Gala, numéro 1294 du 28 mars 2018.