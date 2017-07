Leïla Kaddour-Boudadi, nouvelle star du 13h de France 2 : "Je suis heureuse"

À la rentrée prochaine, Leïla Kaddour-Boudadi, actuel joker de Laurent Delahousse, deviendra la présentatrice titulaire du Journal de 13h de France 2 chaque week-end.

Interrogée par nos confrères de TV Magazine, la journaliste de 37 ans - qui remplace déjà la star du JT durant six semaines cet été - a commenté : "Je suis heureuse, surtout. J'ai une bonne étoile. Être là au bon moment est une chance (...) Laurent Delahousse est une personne bienveillante. La signature du week-end de France 2, c'est lui. Je suis dans l'esprit d'un sport d'équipe, l'équipe du week-end."

Concernant le style qu'elle souhaite insuffler à son journal, Leïla Kaddour-Boudadi a renseigné : "J'aimerais donner davantage la parole à ceux qui agissent au quotidien sans notoriété, à ceux qui trouvent des solutions (...) On me dit enthousiaste et souriante. Dans un collectif, j'impulse une dynamique." Et d'avouer un défaut dans la foulée : "Je reste trop focalisée sur ce qui me contrarie. Je rumine en restant élégante !"

A la rentrée, Laurent Delahousse (47 ans) héritera d'une tranche info élargie – qu'il appelait de ses voeux ! – le dimanche soir entre 19h et 21h. Un rendez-vous durant lequel on retrouvera bien entendu le Journal de 20h mais aussi des reportages, des sujets plus "magazine" et un entretien plus intime avec un invité.

Dans cette configuration, à la rentrée, Laurent Delahousse ne sera plus en charge que des journaux de 20h du vendredi, samedi et dimanche sur France 2, Leïla Kaddour-Boudadi récupérant ainsi les 13h du samedi midi et du dimanche midi. Une fois par mois, en tant que joker du présentateur star, la journaliste de 37 ans prendra aussi les rênes du Journal de 20h dès le vendredi. Elle sera aussi sa remplaçante pendant les vacances de Laurent Delahousse.