Léonard Trierweiler : Exit Julie, il a une nouvelle chérie, Valérie l'aime déjà

C'est sur son compte Instagram, où il a récemment révélé qu'il mène une nouvelle vie en Italie grâce à ses talents de cuisinier - il a été diplômé il y a quelques mois - que Léonard Trierweiler a présenté sa nouvelle chérie. Le jeune homme de 21 ans y a fêté l'anniversaire de celle qui fait battre son coeur.

"Non tu n'a pas changée, tu es toujours celle que j'ai aimée... @smiley_jenny happy birthday my love", a commenté l'amoureux transi en légende d'une photo de sa chérie, enfant. Une demoiselle qui, selon son propre compte Instagram, se présente sous le nom Jenny Smiley. La jolie jeune femme semble être Américaine et, alors qu'il fait ses armes en Italie, il ne serait pas étonnant de penser que Léonard pourrait avoir envie d'aller voir ce qui se passe outre-Atlantique... "Merci my love", lui a-t-elle répondu dans la section des commentaires.

Sur le compte Instagram de l'ancienne première dame et actuelle journaliste à Paris Match, Valérie Trierweiler, on a pu découvrir une photo des tourtereaux et donc voir le visage de Jenny, jeune adulte. "Happy birthday @smiley_jenny . I'm so happy for you & @leonard_trierweiler #love #cestbeaulajeunesse", a-t-elle écrit. Aux dernières nouvelles, son fils était en couple avec Julie, qu'il emmenait souvent à des événements médiatiques jusqu'à ce qu'on ne la voit plus à ses côtés...