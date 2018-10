Ségolène Royal "cruellement trahie pour une femme de dix ans plus jeune"

Pendant son mandat, l'ancien président de la République François Hollande avait dû affronter les écrits de celle qui avait été sa brève première dame Valérie Trierweiler. Et, maintenant qu'il a quitté le pouvoir, il n'en a pas terminé pour autant avec les femmes de sa vie...

Dans son nouveau livre, Ségolène Royal, sa compagne pendant 29 ans, s'en prend à lui. "Comme tout le monde le sait maintenant, j'avais été cruellement trahie avant et pendant la campagne présidentielle de 2007 pour une femme de dix ans plus jeune", écrit-elle, cash. La femme en question est bien évidemment Valérie Trierweiler, journaliste de chez Paris Match alors découverte par les Français du jour au lendemain. Une situation qui suscite un regret chez l'ancienne ministre et actuelle ambassadrice chargée de la négociation internationale pour les pôles arctique et antarctique, celui de pas avoir réagi "dès le début de sa campagne". "J'ai mis beaucoup de temps à soigner mes blessures, à m'émanciper de ce fardeau et à me tourner vers un autre futur. C'est pourquoi j'ai décliné la proposition de reprendre la vie commune", écrit-elle.

Ségolène Royal, qui a été très marquée par la fameuse "affaire du tweet" de Valérie Trierweiler, ne manque pas de souligner le manque d'élégance de son ancien compagnon. "Elle-même a été trahie pour une femme de dix ans plus jeune", ajoute-t-elle en référence à Julie Gayet, nouvelle compagne de François Hollande. Dans son livre, la femme politique de 65 ans parle même de "violence de l'adultère", de "la férocité de la bigamie qui tétanise" ou encore de "la souffrance encaissée sans broncher".

Pour rappel, Ségolène Royal et François Hollande ont eu quatre enfants : Thomas (33 ans, qui vient de se marier et l'ex-couple a pris la pose ensemble, tout sourire), Elise Clémence (32 ans), Julien (30 ans) et Flora (26 ans).

Thomas Montet