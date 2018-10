Julie Gayet en couple avec François Hollande : Son gros coup de gueule

Julie Gayet pousse un (légitime) coup de gueule. Alors qu'elle assurait la semaine dernière la promotion du film Le Procès contre Mandela et les autres, documentaire qu'elle coproduit avec sa société Rouge international, l'artiste de 46 ans a profité d'un entretien avec France Info pour faire passer un message aux médias.

Sans cesse questionnée sur ses amours et sa relation avec François Hollande, et ce même lorsqu'elle est en interview pour défendre ses longs métrages et uniquement parler cinéma, Julie Gayet a expliqué qu'elle ne voulait initialement pas rencontrer de journaliste : "Parce qu'on ne me parle que de François. Alors que, nous, on considère qu'on est deux personnes distinctes. Moi, c'est moi. Lui, c'est lui", a-t-elle vivement lâché au reporter de France Info.

Mais à lui, est-ce qu'on lui parle de moi ?

Pour exemple, la productrice s'est remémoré l'interview qu'elle a accordée au journal Le Parisien fin juillet, lors de laquelle elle avait évoqué l'humour de son compagnon et un éventuel retour en politique... qui aurait été amplifié par le quotidien. "Cet été, j'ai répondu à un grand media. Je dois bien répondre parfois, pour la promotion des films que je porte. On a mis dans ma bouche une phrase que je n'ai pas prononcée. Avec moi, tout tourne autour de notre couple. Mais à lui, est-ce qu'on lui parle de moi ?", s'est-elle interrogée.

En salle depuis le 17 octobre 2018, le documentaire Le Procès contre Mandela et les autres revient au travers d'archives récemment exhumées sur le combat contre l'apartheid de Nelson Mandela. Disparu en décembre 2013, le chef d'État sud-africain aurait eu 100 ans cette année.