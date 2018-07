Julie Gayet épanouie avec François Hollande : "Il est très très drôle !"

Dans un rare entretien accordé ce lundi 30 juillet 2018 au journal Le Parisien, Julie Gayet vante les qualités de son compagnon François Hollande. Et à l'en croire, c'est notamment pour son humour que l'actrice et productrice de 46 ans apprécie la compagnie de celui dont elle partage la vie depuis plusieurs années. "Ce n'est pas qu'une réputation, son humour est légendaire ! C'est vraiment quelqu'un de très très drôle et tous les gens qui le côtoient vous le diront. Dans la vie, il me fait beaucoup rire et c'est très important pour moi !", a-t-elle confié.

Actuellement dans le Sud de la France pour tourner la série de France 3 Soupçons dont elle tient l'un des rôles principaux, Julie Gayet a ainsi expliqué que l'humour tenait une place "fondamentale" dans sa vie. Selon elle, c'est entre autres grâce à la série Dix pour cent, dans laquelle elle avait fameusement fait un clin d'oeil à sa relation avec François Hollande en 2015, que les "gens ont commencé à se dire : 'Mais, elle a de l'humour Julie Gayet !'". Elle ajoute : "Il y a eu un tournant dans ma carrière. Avant, j'étais cataloguée comme une artiste engagée donc un peu chiante et austère. Alors que moi, j'adore rire, j'aime les gens qui ont de l'humour. Je suis de la génération des Nuls (...). J'ai grandi avec Louis de Funès et Pierre Richard. Ce sont mes idoles."

Beaucoup de gens espèrent son retour en politique

Enfin, la mère de Tadéo et Ezéchiel (19 et 18 ans, nés de son mariage avec le cinéaste et écrivain argentin Santiago Amigorena) a évoqué l'éventuel retour en politique de François Hollande. "Nous avons toujours séparé nos vies professionnelles et je crois que les gens le savent. Il est de toute façon à mes côtés, quoi qu'il arrive. Et moi du sien. On a fait nos carrières, nos vies comme cela et je ne l'imagine pas autrement. Ce qui est important aujourd'hui, et je le vois quand on sort, c'est qu'il y a une vraie attente, beaucoup de gens espèrent son retour", a-t-elle conclu.