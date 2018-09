François Hollande et Julie Gayet : Nouvelle rencontre complice avec les fans

C'est avec de chaleureuses embrassades et poignées de main que François Hollande et Julie Gayet ont été accueillis en Normandie.

Samedi 1er septembre 2018, l'ancien président de la république et la comédienne ont fait une apparition remarquée dans une librairie de Granville (Manche), attirant une nouvelle fois les foules tandis que l'homme politique signait des copies de son livre Les leçons du pouvoir (éditions Stock).

Accompagné de sa chienne Philae, le couple s'est offert un bain de foule dans une ambiance conviviale. Entre discussions avec petits et grands, captures de selfies et rires francs, François Hollande et Julie Gayet n'ont pas boudé leur plaisir. Selon Ouest-France, l'ex-chef d'Etat et sa compagne sont restés pendant plus de deux heures pour partir à la rencontre de leurs admirateurs.

Ce n'est pas la première fois que les tourtereaux passent par Granville. En décembre 2017, François Hollande et Julie Gayet, alors un peu plus discrets et timides devant les caméras, avaient été vus lors d'une promenade sur la plage de Saint-Pair-sur-Mer. Le duo avait déjà fait une précédente escale dans la région quelques semaines auparavant, en novembre.