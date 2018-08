Les 12 coups de midi : Une candidate de 74 ans raconte sa découverte des sextoys

Jeudi 9 août 2018, TF1 diffusait un nouveau numéro de son jeu populaire Les 12 coups de midi. Son présentateur, Jean-Luc Reichmann, accueillait comme à son habitude de nouveaux candidats prêts à relever le défi de devenir Maître de midi. L'occasion pour Jacqueline d'en dire un peu plus sur elle.

A 74 ans, la participante est maman de quatre enfants, grand-mère de dix enfants et arrière grand-mère de six enfants... Rien que ça ! Mais l'anecdote qui en a étonné plus d'un concerne les après-midi coquins que s'offre la septagénaire originaire du Nord de la France. Elle raconte : "J'ai organisé une après-midi coquine avec des copines. J'avais invité 12 amies, rien que des femmes bien entendu. Et une animatrice nous présentait des articles..."

Perplexe et amusé par l'histoire, Jean-Luc Reichmann laisse éclater sa surprise : "Attendez on ne m'avait pas du tout dit ça en coulisses !, s'exclame-t-il avant d'ajouter malicieusement, Mais il n'y a aucun problème, j'aime bien découvrir !"

Poussée à continuer son récit, Jacqueline assure alors que les articles étendus devant elle étaient "pas mal" : "Les petites nuisettes, on essayait mais pas le reste." Aussi a-t-elle affirmé avoir appris des choses, notamment sur les sextoys : "Ben oui à quoi servait un petit canard ? Je ne savais pas !"

Une anecdote qui a provoqué l'hilarité sur le plateau de Jean-Luc Reichmann, lui-même médusé par ce qu'il venait d'entendre. "A 74 ans ça peut aller quand même", conclu Jacqueline fièrement.