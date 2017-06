Les 12 coups de midi : Une candidate révèle avoir déjà affronté Christian !

Une candidate des 12 Coups de midi sur TF1 a fait une révélation très étonnante face à l'animateur Jean-Luc Reichmann et le champion en titre Timothée ce 12 juin 2017.

Alors qu'elle évoquait son parcours, cette candidate prénommée Valérie a indiqué qu'elle avait déjà croisé la route de Christian Quesada, le plus grand champion du jeu, par le passé. "C'était en 1986, , et devinez qui il y avait en face de moi ? Il y avait un certain Christian en face de moi (...) On était à égalité à la mi-temps, 32 à 32, puis il a fini par m'avoir à l'usure !", a-t-elle expliqué face à l'animateur très surpris.

Face à cette révélation, Jean-Luc Reichmann (56 ans) a aussitôt plaisanté : "Ah bah je vous assure, il nous a tous eus à l'usure !" Une sortie qui a beaucoup fait rire le public. Il faut dire que Christian avait tout de même squatté le plateau des 12 Coups de midi durant pas moins de 193 émissions et qu'il était reparti avec plus de 809 000 euros de cagnotte !

Une séquence à retrouver dès à présent dans notre player vidéo !