Les Anges 9 : Jordan des Ch'tis, méconnaissable, opte pour le look hipster !

Mercredi 4 janvier, NRJ12 dévoilait enfin le casting complet de la 9e saison des Anges de la télé-réalité. On apprenait ainsi que Kim Glow des Marseillais de W9 allait notamment partager cette nouvelle aventure avec Senna de Secret Story 4 ou encore Jordan l'ex-Ch'ti de W9.

Afin de faire monter l'excitation du côté des fans du programme, la page Facebook des Anges vient de dévoiler une vidéo enregistrée depuis l'aéroport de Miami ce mercredi, après neuf heures de vol. Dans celle-ci, on retrouve Anthony et Mélanie de La Villa des coeurs brisés, Anissa de Moundir et les apprentis aventuriers et notre fameux Jordan avec un tout nouveau look !

En effet, l'ex de Gaëlle a visiblement décidé d'opter pour un look de hispter avec une longue barbe qui n'a rien à envier à celle de Geoffrey de Secret Story 8. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ça le change !

Nos quatre premiers Anges seront rapidement rejoints par Sarah (Secret Story 10), Milla (Les Princes de l'amour 3, Les Anges 8), Kim (Les Marseillais), Luna (The Voice 5), Jonathan (Secret Story 9), Mickaël (Le Meilleur Pâtissier saison 5) et Senna (Secret Story 4, Les Anges 1). Au cours de l'aventure, ils seront rejoints par de nouveaux Anges. Ainsi pourrait-on retrouver Rawell, Antonin, Manue (Les Marseillais), Jaja, Coralie Porrovecchio, Mélanie Da Cruz (Secret Story 9), Sarah Fraisou (Les Princes 2 et 3, Les Anges 8), Clément Roblin (Friends Trip), Florian Roche (Garde à vous) ou encore Raphaël Pépin.