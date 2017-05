Les Anges 9 : Raphaël infidèle à Coralie ? Barbara Lune dit toute la vérité

Dans les derniers épisodes des Anges de la télé-réalité 9, diffusés sur NRJ12, Raphaël Pépin a fait le buzz. Et pour cause, le candidat a pris la fuite en voyant arriver son ex, Barbara Lune. Lundi 22 mai 2017, la jolie chanteuse était invitée sur le plateau du Mad Mag. L'occasion pour elle de faire quelques révélations sur sa relation avec Raphaël.

Barbara Lune a alors confié avoir revu son ex, en décembre dernier. "En fait, il s'était séparé sur les réseaux sociaux avec Coralie, je pensais qu'ils n'étaient plus ensemble. Et moi j'étais sur Paris donc je lui ai proposé qu'on se voie, il m'a dit oui", a-t-elle raconté.

"On s'est vu devant une boîte très connue à Paris. On s'est parlé, on a passé un petit moment ensemble et il y a eu un bisou, a-t-elle poursuivi. Du coup, moi, je ne savais pas qu'il était encore avec Coralie, je me suis fait avoir."

Agacée de passer pour une briseuse de couple, Barbara Lune a fini par conclure : "Je pense que le seul responsable [de sa rupture avec Coralie, NDLR], c'est Raphaël. À un moment donné, soit t'es en couple, soit tu ne l'es pas."

Pour rappel, au début du mois de mai, Coralie Porrovecchio s'était déjà exprimée sur les raisons de sa rupture avec Raphaël sur le plateau du Mad Mag de NRJ12. "Il est rentré dans les Anges, ensuite j'ai cramé des messages avec d'autres filles et puis voilà j'ai jugé que c'en était trop, et ça s'est fini", avait-elle déclaré, faisant référence aux SMS échangés entre Raphaël et Barbara Lune.