Les Anges : L'appel à l'aide dune candidate endeuillée

"Je n'ai pas les mots, tu étais la meilleure personne. Et tu seras dans mon coeur pour toujours. Repose en paix", a écrit Anastasiya, candidate de The Game of Love et des Anges de la télé-réalité (saison 11, en 2019), en story de son compte Instagram, samedi 15 juin. Elle s'adressait à Steve, son amoureux, qui vient malheureusement de succomber.

Dévastée par la mort de celui qu'elle "a aimé plus que tout au monde", la jolie blonde a fait savoir lundi 17 juin que la famille de Steve avait besoin d'aide pour organiser ses obsèques. En légende d'une nouvelle photo de son compagnon, elle a écrit, toujours en story : "Voici le lien de la cagnotte pour ceux qui souhaitent participer pour aider la famille de Steve pour les obsèques."

En cliquant sur le lien, on peut voir ce mardi 18 juin que 350 euros ont été collectés en deux jours et que la page internet a été lancée par Anastasiya elle-même. La candidate de télé-réalité précise d'ailleurs sur le site : "Cette cagnotte a pour unique but de nous aider à honorer la mémoire de Steve une dernière fois. Elle s'adresse surtout aux proches, aux amis, ou à ceux qui ont côtoyé Steve de près ou de loin et qui ont envie d'apporter leur soutien."

Sarah Martins (Les Anges) et Léana (Les Princes de l'amour) qui ont apporté leur soutien à Anastasiya sur les réseaux sociaux ne semblent pas encore avoir participé. Nul doute que cela ne va pas tarder...