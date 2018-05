Les Anges : Un candidat papa pour la première fois !

Ces derniers mois, les annonces de grossesse et naissance fusent dans le monde de la télé-réalité ! Récemment, Manon Marsault (Les Marseillais) a donné naissance à son petit Tiago, fruit de ses amours avec Julien Tanti. Dans la foulée, Liam (Les Marseillais) révélait avoir elle aussi accouché de son bébé, une petite fille prénommée Joy. Et peu avant, c'est Émilie Fiorelli (Secret Story 9) qui présentait sa fillette Louna. Désormais, c'est au tour d'un ancien candidat des Anges de la télé-réalité d'endosser le rôle de papa.

C'est sur Twitter que Dimitri, Ange anonyme de la saison 8 du programme phare de NRJ12, a annoncé la naissance de son bébé. Lundi 28 mai 2018, le sportif a publié sur le réseau social une tendre photo sur laquelle on distingue le bras et la main de sa fillette, vêtue de rose. "Bonjour Princess C, Daddy", a-t-il écrit en légende de ce cliché. Si pour l'heure le prénom du bébé n'a pas encore été révélé, Dimitri a livré un premier indice en laissant entendre que la première lettre était un C.