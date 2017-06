Les Bronzés, la suite ? "Tout le monde attend le 4e volet qui ne se fera jamais"

La troupe du Splendid étant tant aimée par les Français, se pose ainsi régulièrement la question d'une reformation des acteurs pour une suite des Bronzés. Si certains téléspectateurs de la rediffusion du premier volet ce dimanche 11 juin sur TF1 aimeraient un quatrième opus aux aventures des personnages génialement incarnés par Thierry Lhermitte, Josiane Balasko, Marie-Anne Chazel, Christian Clavier, Gérard Jugnot et Michel Blanc, quel est l'avis du réalisateur Patrice Leconte ?

Sur le plateau d'On n'est pas couché au mois d'avril, alors qu'il était venu parler de son roman Louis et l'ubiq (éd. Arthaud), le cinéaste est revenu sur le tournage qu'il décrit comme "bizarre" : "Parce qu'il y a avait une pression de dingue sur ce film, tout le monde l'attendait, comme tout le monde attend Les Bronzés 4 qui ne se fera jamais..."

Si Les Bronzés 3 (2005), peu épargné par la critique mais succès du box office avec 10 millions d'entrées, n'aura pas de suite, Gérard Jugnot avait confié au micro de Purepeople en avril : "J'adorerais ! On en parle, d'ailleurs on s'est vu autour d'un dîner, on était ravi de se revoir. Mais il faut trouver le temps, le sujet. Il faut trouver un film où il y a six rôles principaux. Ce n'est pas simple. Il faut trouver le temps pour l'écrire, le metteur en scène..." Tout espoir n'est pas perdu de retrouver les membres du Splendid mais ça ne sera pas dans Les Bronzés 4.