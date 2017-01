Les Choeurs de l'Armée rouge : Les dates françaises de leur spectacle maintenues

Le 25 décembre dernier, l'un des symboles culturels russes était décimé : une partie des célèbres Choeurs de l'Armée rouge étaient victimes d'un crash.

Alors qu'il devait se produire à Alep, en Syrie, le 31 décembre dernier, devant les troupes russes victorieuses, l'ensemble musical fondé par Alexandre Alexandrov en 1928 a été décimé dans le crash d'un avion survenu au petit matin du 25 décembre. L'appareil transportant les Choeurs de l'Armée rouge (un Tupolev Tu-154) s'est écrasé dans la mer Noire, à peine deux minutes après son décollage de Sotchi (où avaient été organisés les Jeux olympiques d'hiver en 2014). Parmi les 92 personnes à son bord, toutes décédées dans l'accident, figuraient une soixantaine de membres des Choeurs de l'Armée rouge. Un énorme coup dur pour l'ensemble russe le plus connu dans le monde.

En mars prochain, Les Choeurs de l'Armée rouge MVD emmené par le général Victor Eliseev se produiront à Paris et à Lyon. Pour éviter toute confusion, la production du spectacle tient à préciser que le Choeur prochainement présenté dans l'Hexagone n'a pas été impacté par le crash de décembre et que toutes les dates prévues sont maintenues. Du 22 au 26 mars à la salle Pleyel de Paris et le 21 mars à l'amphithéâtre de Lyon.

Tandis que l'ensemble légendaire revient avec son nouveau spectacle 100 ans de Révolution – proposant 120 chanteurs, danseurs et musiciens et un invité spécial en la personne de Julien Dassin, pour un hommage à son père Joe –, le général Victor Eliseev rendra un hommage spécial à ses collègues de l'ensemble Alexandrov et à toutes les victimes du terrible accident d'avion.