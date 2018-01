Les Enfoirés 2018: Jenifer, Amel Bent, Amir... à Strasbourg, prêts à faire le show

Invité dans les coulisses du nouveau spectacle des Enfoirés, 20 minutes précise que les premières arrivées ont majoritairement eu lieu via par le train de 12h40 dimanche. À Jenifer, s'ajoutent Patrick Fiori qui reprendra Vesoul de Jacques Brel mais aussi Je m'en vais, l'un des tubes de Vianney, comme l'indique le site du quotidien gratuit. La chanteuse et jeune maman Amel Bent et Liane Foly chanteront quant à elle en anglais.

Très active sur les réseaux sociaux, Tal a déjà publié plusieurs stories éphémères sur Instagram dans laquelle elle montre l'envers du décor tandis qu'Amir est allé à la rencontre de ses fans. Nouvelle recrue des Enfoirés, tout comme ses deux acolytes d'Alibi.com Tarek Boudali et Philippe Lacheau, Élodie Fontan est également arrivée à Strasbourg, tout comme Kendji Girac.