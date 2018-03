Les Enfoirés 2018 - Michaël Youn appelle à la paix : Son message fort !

La paix le temps d'une soirée. C'est tout ce que Michaël Youn demande après avoir découvert le conflit qui oppose la chaîne TF1 à ses distributeurs Canal+, Free et Orange.

Vendredi 9 mars 2018, TF1 diffusera le nouveau spectacle des Enfoirés baptisé Musique !, enregistré au Zénith de Strasbourg en début d'année. Et l'humoriste de 44 ans, qui fait partie de la joyeuse troupe, craint, à juste titre, que cette "guerre" mette en danger le combat de l'association. Une baisse significative des audiences – si comme prévu Canal+, Free et Orange ne diffusaient plus les chaînes du groupe via leur boîtier – entraînerait en effet une chute des bénéfices reversés au profit des Restos du Coeur. Un cas de figure que Michaël Youn ne veut pas envisager.

Sur Instagram, il a ainsi demandé aux distributeurs de calmer le jeu, au moins le temps d'une soirée : "‪Si TF1 Canal+, Orange et Free peuvent faire la paix vendredi soir, le temps de la diffusion des Enfoirés, vous êtes les bienvenus. Ce show doit pouvoir être vu par le plus grand nombre pour que les Restos du Coeur puissent continuer à nourrir ceux qui n'en ont pas les moyens.‬ L'année dernière, ce sont près de 30 millions de repas qu'ont rapporté Les Enfoirés. Messieurs, faites en sorte que ce chiffre ne diminue pas s'il vous plait. Merci d'avance."