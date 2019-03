Les Enfoirés : Carton plein pour le disque "Le monde des Enfoirés"

Cette année encore, fidèles à l'appel lancé par Coluche dès 1985, les plus grands artistes de la scène musicale française ont enflammé la scène de l'Arkea Arena de Bordeaux lors de six concerts exceptionnels, du 24 au 28 janvier 2019, devant plus de 60 000 spectateurs conquis. Un show diffusé par TF1 et qui a réalisé une belle audience (8,9 millions de fidèles - 9,4 millions à J+7 - avec un pic lors de la diffusion à 9,9 millions). Un engouement qui touche aujourd'hui le disque et le DVD de la troupe des Enfoirés.

En effet, l'album Le monde des Enfoirés signe le meilleur démarrage de l'année dans les charts et affiche même un score en hausse (les premiers chiffres communiqués correspondent aux six premiers jours de vente) par rapport à l'an dernier : 133 521 exemplaires, entre les ventes physiques et les téléchargements (sans compter le streaming). Soit une hausse de 3% par rapport à l'an dernier (et le disque Musique !), comme le souligne le site musical Purecharts. Un chiffre auquel il faut ajouter le résultat des ventes du DVD : 92 744 exemplaires.

Du côté de la production des Enfoirés, on se félicite de ces excellents résultats et on annonce ainsi des ventes totales à 227 480 exemplaires. Le disque, porté par l'hymne On trace de Vianney, se retrouvant numéro 1 du top physique (déjà certifié platine) et du top digital alors que le DVD se retrouve numéro 1 du top vidéo (certifié double diamant).

Pour rappel : 1 CD ou 1 DVD acheté, c'est 17 repas servis par les Restos du coeur !