Les Feux de l'amour : Un acteur inculpé pour pédophilie

L'étau se resserre autour de Corey Sligh. Accusé l'automne dernier d'attouchements sexuels sur une enfant de moins de 10 ans, l'acteur américain de 29 ans connu pour des apparitions régulières dans le soap Les Feux de l'amour (en tant que barman) a été inculpé pour deux actes de pédophilie révèle TMZ. Suivant l'affaire de près, le site US ajoute que le procès de Corey Sligh devant un grand jury fédéral se déroulera le mois prochain et que c'est également courant juillet qu'il connaîtra sa condamnation. Le comédien encourt jusqu'à 20 ans de prison.

Dans les documents que s'est procuré TMZ, on apprend comment Corey Sligh aurait contraint sa supposée victime de 8 ans, qu'il connaissait bien, à "toucher son pénis avec sa main et le laisser la toucher afin de réveiller et satisfaire son désir sexuel".

Lors de son arrestation à son domicile situé dans l'Etat de Georgie en octobre 2016, le jeune acteur avait nié tout acte pédophilie et avait été remis en liberté contre le paiement d'une caution de 22 000 dollars. "Je suis innocent et je me battrai contre ces accusations jusqu'au bout. La vérité finira par triompher", avait-t-il assuré aux journalistes de TMZ à l'époque. une quête de la vérité qu'il va devoir poursuivre.



Il y a deux ans, Corey Sligh s'était fait passer à tabac sur le parking d'un centre commercial par des chauffards. Il était ressorti de l'hôpital Cedars-Sinai quelques mois plus tard. Toujours très mal en point, il avait dû faire de la rééducation mais s'était estimé "chanceux de n'avoir qu'à réapprendre à marcher plutôt que de ne plus du tout être capable de le faire".